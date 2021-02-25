لبنان يسجل 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة
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لبنان يسجل 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

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العرب اليوم - لبنان يسجل 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

وزارة الصحة العامة اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 3469 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 366302. كما تم تسجيل 52 حالة وفاة. 

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لبنان يسجل 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة لبنان يسجل 3469 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة



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