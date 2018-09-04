نفاد أدوية مرضى الفشل الكلوي في اليمن

أكدت الهيئات الطبية العاملة في اليمن نفاد الأدوية والمحاليل الخاصة بغسيل الكلى، مشيرة إلى أن ثمانية وعشرين مركزا مهدد بالتوقف عن العمل لذات الأسباب.