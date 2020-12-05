الجزائر تسجل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد اللإصابات إلى 87502 إصابة . وأوضحت وزارة الحصة الجزائرية أنها سجلت أيضاً 9 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات 2501 حالة وفاة , فيما بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 56617 حالة .