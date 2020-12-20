اليونان تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 70 حالة وفاة و 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4172 حالة وفاة و131072 إصابة بالفيروس.