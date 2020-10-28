نقل رئيس الجزائر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس دخول الرئيس تبون إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

يتبع..