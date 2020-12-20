لوكسمبورغ تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19), ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 44491 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم, إلى أنها سجلت كذلك أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 444 حالة وفاة.