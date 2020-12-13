الأردن تسجل 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 259614 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 218467 حالة شفاء بعد تسجيل 5123 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3365 حالة.