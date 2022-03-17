الصحة العالمية تؤكد الوضع الإنساني في تيغراي كارثي

سلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، الضوء على الوضع الإنساني "الكارثي" في تيغراي بإثيوبيا، في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام العالم على الحرب في أوكرانيا.