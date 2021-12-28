فرنسا ترصد أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بكورونا

سجلت فرنسا، الثلاثاء، حصيلة قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حيث تجاوز المؤشر 179 ألف حالة، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه سلالة "أوميكرون".