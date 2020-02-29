الولايات المتحدة تشهد أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة شهدت السبت أول حالة وفاة بفيروس كورونا. وأشارت كالة أسوشيتيد برس نقلا عن مسؤولين حكوميين أن الوفاة الأولى من فيروس كورونا في الولايات المتحدة سجلت في ولاية واشنطن. وقال المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد بلغ 62.