لبنان يسجل 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 375033 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4692 وفاة.