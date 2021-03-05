اليابان تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 61 وفاة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 437201 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8148 وفاة .