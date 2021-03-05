روسيا تسجل 11024 إصابة جديدة بكورونا و 462 وفاة

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 462 وفاة.وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4301159 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88285 وفاة، بينما تماثلت 15464 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3885321 حالة .