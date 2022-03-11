صفر وفيات بكورونا مع انخفاض الإصابات في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة وحسب الوزارة، فقد تماثل 31 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 11 مريضا في العناية المركزة.