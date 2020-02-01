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الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
أبوظبي ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، تشخيص حالة جديدة واحدة في الدولة بالإصابة فيروس كورونا المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية. وأوضحت الوزارة أن المريض يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وبذلك يكون عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمسة حالات فقط منذ ظهور فيروس كورونا المستجد. وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

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الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الإمارات تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



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