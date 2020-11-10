كشفت خبيرة تغذية عن مجموعة من الفوائد الغذائية التي يتميز بها البلح الأصفر، والتي على رأسها غناه بالمعادن الكامنة في مكوناته، وفي هذا الصددأكدت اختصاصية التغذية منى ناصر، أن البلح فيه فوائد جمة للإنسان، موضحة منى ناصر 7 فوائد للبلح الأصفر جاءت كالآتي: يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المتنوعة إضافة إلى مضادات الأكسدة.هذه الألياف الموجودة في البلح تساعد على منع الإمساك والتحكم بمعدلات نسبة السكر في الدم.البلح فيه أنواع عدّة من مضادات الأكسدة، أبرزها: الفلافونيود، الكاروتينيود، والفالونيك أسيد. هذه المضادات تقي من الإصابة بأمراض القلب وألزهايمر والسكري والسرطان.يقلل البلح من الالتهابات ويمنع من تكوّن اللويحات في خلايا الدماغ ما يقي من مرض ألزهايمر.يعزز البلح المخاض الطبيعي للنساء الحوامل، لذلك، ينصح بتناوله في الأسابيع الأخيرة من الحمل.يمثل البلح بديلا عن السكر الأبيض، ولذلك ينصح باستخدامه في وصفات الحلويات لأنه غني بالألياف والمغذيات ومضادات الأكسدة قد يساهم البلح في الحفاظ على صحة العظام وحمايتها من التعرض لأي مشاكل صحية.

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