وزارة الصحة المصرية تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر إلى 45 حالة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم السبت، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على متن سفينة الأقصر، مما يرفع عدد الإصابات عليها إلى 45 حالة.