ارتفاع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا بفي لجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال آخر 24 ساعة وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 226416 إصابة وارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6394 بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.