لبنان تسجل 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و73 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات فيها ليبلغ 285754 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2477 حالةً.