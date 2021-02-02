الجزائر تسجل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر 263 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 107841 إصابة. وأشار الناطق باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إلى تسجيل 4 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2898 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 202 مريض، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 73 732 حالة.

