اختبار بصري يكشف عن الإصابة بمرض عقلي غير قابل للشفاء

ابتكر الخبراء اختبارا للعين يمكن أن يكشف علامات مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بوقت مبكر.

وأظهرت هذه التقنية الجديدة أن شبكات الأوعية الدموية في شبكية العين متناثرة لدى أولئك الذين يعانون من المرض.