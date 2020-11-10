أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنها لاحظت تراخيًا فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لافتةً إلى أن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام عادة ما تشهد زيادة أعداد الوفيات مقارنة بباقي الأشهر، لأسباب عدة في مقدمتها زيادة الأمراض التنفسية، وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"،: "مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجة الحرارة يقل تعرض المواطنين للأماكن المفتوحة ويزيد الإقبال على الأماكن المغلقة وتزيد فترة البقاء في المنزل".

تابعت وزيرة الصحة والسكان، أن البقاء بأماكن مغلقة لفترة طويلة دون تطبيق الإجراءات الاحترازية تعتبر أكثر العوامل المؤدية إلى زيادة الإصابات. بفيروس كورونا، مضيفة: "مش معقول الدولة هتراقب المواطن هل هو ملتزم أم لا داخل البيت"، وتؤكد أن الدولة طبقت إجراءات متوازنة خلال الفترة الماضية، وأنه من الواجب على المواطن أن يزيد من التزامه بالإجراءات الاحترازية مثلما كان الحال خلال شهري أبريل ومايو.حول الأشخاص معتادي الإقامة معظم الوقت داخل المنازل، نصحت "زايد"، باأخذ الحذر من بعض التصرفات وخاصة عند تعاملهم مع ذويهم القادمين من خارج المنزل، مثل خلع الكمامة ووضعها على المنضدة إذ أنها تتحول بذلك إلى مصدر عدوى لكل أفراد المنزل، لأنه قد يكون مصابًا بالفيروس ولا تظهر عليه أعراض المرض.

تابعت وزيرة الصحة، أن أكثر من 56% من الوفيات فوق سن 50 سنة، وبالتالي فإنهم يجب أن يخرجوا من المنزل لاستنشاق الهواء ولكن مع أخذ الحيطة والحذر وألا يبقوا في أماكن مغلقة لفترات طويلة مع مراعاة ارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دوري.لفتت وزيرة الصحة إلى أنه: "لو مأخدناش إجراءات ومضمنتش اللي داخل واللي طالع عليّ بيبقى في خطر أكبر لأن فترة التعرض للإصابة بكورونا و65% من إصابات كورونا بمصر لناس قاعدة في البيت".

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