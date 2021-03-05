الكويت تسجل 1613 إصابة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 1613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 198110، في حين سُجِّلت ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى الآن 1113.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 164 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12758.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 918 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 184239 حالة.