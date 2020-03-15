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السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا

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العرب اليوم - السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا

فيروس كورونا
القاهرة _ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تعافي ثالث حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في المملكة.

وبحسب الوزارة فإن الحالة المعافاة هي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمجمع الدمام الطبي، حيث استكملت جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، وأثبت الفحص المخبري خلو المواطن من الفيروس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز "صحة 937" للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة.
ونصحت الوزارة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة بالفيروس، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وجدّدت الصحة السعودية التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة والتواصل مع 937 بهذا الخصوص.

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السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا السعودية تعلن تعافي ثالث حالة من المصابين بكورونا



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