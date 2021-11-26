أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم "أوميكرون".