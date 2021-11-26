الصحة العالمية تطلق على متحور كورونا الجديد اسم أوميكرون
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"الصحة العالمية" تطلق على متحور كورونا الجديد اسم "أوميكرون"

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العرب اليوم - "الصحة العالمية" تطلق على متحور كورونا الجديد اسم "أوميكرون"

منظمة الصحة العالمية
جنيف - العرب اليوم

 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن اسم أطلقته على متحور جنوب أفريقيا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أطلقت على المتحور الجديد اسم "أوميكرون".

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الصحة العالمية تطلق على متحور كورونا الجديد اسم أوميكرون الصحة العالمية تطلق على متحور كورونا الجديد اسم أوميكرون



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