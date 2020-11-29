وفيات كورونا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية أن الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سجلت ارتفاعا قياسيا لليوم السابع على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 185 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.