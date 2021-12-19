سجلت بريطانيا 12.133 إصابة جديدة بمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان، الأحد، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37.101 وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن متحوّر "أوميكرون" أصبح سائداً في المملكة المتحدة وأكد أن الحكومة تتابع أحدث بيانات كوفيد-19 كل ساعة وستقوم بما يتطلبه الأمر لاحتواء الانتشار.