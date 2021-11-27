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ألمانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "أوميكرون"

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العرب اليوم - ألمانيا تسجل أول إصابتين بسلالة "أوميكرون"

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برلين - العرب اليوم

 أكدت السلطات الصحية الألمانية، اليوم السبت، تسجيلها أول إصابتين بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم وذكرت وزارة الصحة في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا إنها رصدت إصابتين بهذه السلالة لدى شخصين قدما إلى ميونخ من جنوب إفريقيا يوم 24 نوفمبر، أي قبل تعليق الطيران مع هذه الدولة الإفريقية، وهما يخضعان حاليا للحجر الصحي.

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ألمانيا تسجل أول إصابتين بسلالة أوميكرون ألمانيا تسجل أول إصابتين بسلالة أوميكرون



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