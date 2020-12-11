روسيا تسجل أكثر من 28 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 28 ألفًا و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و597 ألفًا و711 إصابة. وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان اليوم أنه سجّل 613 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لنرنفع حصيلة الوفيات إلى 45 ألفًا و893 حالة وفاة.