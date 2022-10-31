ارتفاع وفيات الكوليرا في ملاوي إلى 180 حالة

أكدت وزارة الصحية في ملاوي، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الكوليرا في ملاوي تسارعت إلى 180، بارتفاع واضح عن 110 حالات تم تسجيلها في شهر أكتوبر، مما يزيد من احتمال تفاقم الوضع، وفقا لما جاء في وكالة رويترز للأنباء.

ارتفاع وفيات الكوليرا في ملاوي

وقال خومبيز تشيبوندا، وزير الصحة في مالاوي، في بيان، إن معدل وفيات الحالات ارتفع إلى 3 % من 2.8 % المسجل في بداية أكتوبر، مضيفًا أن إجمالي عدد الإصابات منذ بداية تفشي المرض بلغ 5939.

يشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أول حالة للعدوى المنهكة، والتي تنتشر بشكل رئيسي من خلال الطعام والمياه الملوثة، في مارس في منطقة ماتشينجا الجنوبية.