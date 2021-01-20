الصين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة

أعلنت السلطات الصحية المحلية الأربعاء أن بؤرة الإصابات بكوفيد-19 التي تمّ رصدها في الضاحية الجنوبية لبكين تضمّ مصابين اثنين بالنسخة البريطانية المتحوّرة من كوفيد-19 وهي معدية أكثر من الفيروس الأصلي