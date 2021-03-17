الجزائر تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 حالات وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المؤكدة 115.688، وإجمالي عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.219، والعدد الإجمالي للوفيات 3048.