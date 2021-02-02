اليابان تسجل 2123 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 825ر392 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 5860 حالة، مبينةً أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوفيات والإصابات المسجلة على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.