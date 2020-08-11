الصحة العالمية تصدم العالم حول موعد إنتاج لقاح كورونا

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها نقلا عن منظمة الصحة العالمية قول المنظمة العالمية أنه لا يمكن إنتاج أي لقاح لكورونا قبل اكتمال مرحلتي الاختبار الثانية والثالثة. وعلقت منظمة الصحة العالمية على إعلان روسيا الانتهاء من تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنها تتابع التقدم الذي أحرزته روسيا في تطوير لقاح فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن التقدم في مكافحة الفيروس لا ينبغي أن يضر بالسلامة. وتعليقًا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن روسيا سجلت أول لقاح لفيروس كورونا في العالم في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن "الوباء يهدد الأرواح والاقتصادات".

أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على إعلان روسيا توصلها للقاح فيروس كورونا

وقال المتحدث طارق جساريفيتش إنه "من الضروري تطبيق جميع تدابير الصحة العامة، التي نعلم أنها فعالة، ونحتاج إلى مواصلة الاستثمار وتسريع تطوير علاجات ولقاحات آمنة وفعالة ستساعدنا في الحد من انتقال الأمراض في المستقبل". وقال بوتين في اجتماع لأعضاء الحكومة في موسكو إن اللقاح ، الذي طوره مركز جاماليا القومي للبحوث، تم تسجيله رسميًا لدى وزارة الصحة الروسية. وبحسب كيريل ديمترييف، رئيس الصندوق السيادي الروسي، فإن نحو 20 دولة أجنبية طلبت مسبقًا أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي لافتا إلى أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر المقبل.