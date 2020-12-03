الأردن تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا
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الأردن تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - الأردن تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في الأردن
عمان ـ العرب اليوم

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 231237 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 173369 حالةً بعد تسجيل 4940 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2909 حالات وفاة.

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الأردن تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا الأردن تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا



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