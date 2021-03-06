بريطانيا تسجل 6040 إصابة و158 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيلها 6040 إصابة و158 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6040 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4213343 حالة.وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي تقلبات طفيفة حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573، وفي 5 مارس 5957 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 158 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124419 شخصا.ويمثل هذا العدد تراجعا ملموسا لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 3 مارس 315 حالة، وفي 4 مارس 242، وفي 5 مارس 236.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 21.796 مليون شخص.وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.