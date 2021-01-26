وزير الصحة العراقي يعبر عن مخاوفه من احتمال زيادة الإصابات بفيروس كورونا في العراق

عبر وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم عن مخاوفه من احتمال زيادة الإصابات بفيروس كورونا في العراق, نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وأفاد التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية بأنه مازال يحذر من احتمال زيادة الإصابات, بسبب إهمال المواطنين للإجراءات الوقائية, حيث أن خطر" فيروس كورونا" ما يزال قائمًا في العالم والمنطقة وفي العراق أيضًا, مشيرًا إلى أن بلاده حققت نتائج طيبة في مجال مكافحة الوباء مما أدى إلى انحساره وتحدث عن فرض عقوبات وغرامات مالية على الجهات التي لاتلتزم بتطبيق التعليمات الوقائية الصحية, من بينها إغلاق الكثير من المطاعم والأسواق والمدارس الخاصة.