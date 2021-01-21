إيطاليا تسجل 14078 إصابة و521 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 14078 إصابة و521 وفاة جديدة بفيروس كورونا، يذكرأن وافق 3 من كل 4 أطباء في إيطاليا على تطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا للعاملين في مجال الصحة، بحسب تحليلات نشرتها مجلة "إيطاليان أناليزيس" "Italian Analysis". ووفقا للدراسة التي نشرتها المجلة، والتي أعدتها ماريا روزاريا جوالانو، من قسم الصحة العامة وعلوم طب الأطفال في جامعة تورين، معتمدة على 700 مقال علمي حول الموضوع، فإن 75% من الأطباء في إيطاليا يميلون لفرض التطعيم الإجبارض ضد الأنفلونزا خلال الموسم الجاري.

وتعتبر الأنفلونزا من الأمراض المعدية المتكررة في فصل الشتاء، ومن الممكن أن تسبب مضاعفات كبيرة، خاصة عند كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. ويعد التطعيم ضد الأنفلونزا لأخصائي الرعاية الصحية، أحدى الإجراءات الموصى بها، ليس فقط لتوفير الحماية للعاملين بالرعاية، ولكن أيضا للمرضى المعرضين لمخاطر عالية. وبين معدو الدراسة في جامعة تورين، أنه على مدى الشهور القليلة الماضية، تم تحليل أكثر من 700 مقال علمي بخصوص التطعيم ضد الأنفلونزا، بهدف تقييم عدد العاملين الصحيين الذين وافقوا على إدخال التطعيم الإجباري للعاملين بالقطاع الطبى.

وشملت المقالات التعرف على أراء الأطباء والممرضات والعاملين الاجتماعيين الصحيين وفني المهن الصحية، وبينت النتائج أن 61% بشكل عام يؤيدون القرار، ولكن بفروق مختلفة، في حين تصل نسبة الأطباء المؤيدين لهذا القرار في قارة آسيا إلى 69%، بينما في أوروبا في مجملها تصل إلى 54%.