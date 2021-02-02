1264 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت السلطات الصحية البلجيكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 1264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و32 وفاة. وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وفقا لهذه المعطيات ارتفع إلى 711417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21124 وفاة.