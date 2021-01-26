ألمانيا تسجل 6408 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 903 حالات وفاة و6408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 52990 حالة والإصابات إلى 2148077 إصابة.