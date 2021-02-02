كوريا الجنوبية تسجل 336 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت كوريا الجنوبية 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و10 وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأفادت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه في كوريا الجنوبية بأن إجمالي عدد المصابين في البلاد وصل إلى 78844 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1435 وفاة.

