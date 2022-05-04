موجة تفشي جديدة لكورونا تتسبب في إغلاق 40 محطة مترو أنفاق في بكين

قررت السلطات المحلية في العاصمة الصينية بكين في 4 مايو تعليق تشغيل 44 محطة مترو أنفاق، بسبب موجة التفشي الجديدة لفيروس كورونا في المدينة وذكرت صحيفة "بكين ديلي" أن ما لا يقل عن 453 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد سُجّلت في العاصمة الصينية منذ يوم 22 أبريل الماضي.