لبنان يسجل 1933 إصابة يومية بكورونا في حصيلة تعد الأعلى منذ تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

يتبع..