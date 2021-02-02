ألمانيا تسجل 6114 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 6114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و861 وفاة. وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و228085 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 57981 وفاة.