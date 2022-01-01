2328 إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم السبت أنها سجلت 2328 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 965420 حالة وأفادت المعطيات الرسمية للوزارة بأن الفترة نفسها سجلت حالتي وفاة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 14851 وذكرت الوزارة أن 815 تعافوا من الفيروس حيث وصلت حالات التعافي إلى 941008.