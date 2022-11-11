لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بالكوليرا إلى 3160 حالة
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لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بالكوليرا إلى 3160 حالة

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العرب اليوم - لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بالكوليرا إلى 3160 حالة

وزارة الصحة اللبنانية
بيروت_ العرب اليوم

أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة والمشتبهة بها بالكوليرا في البلاد إلى 3160 حالة مع تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 511 حالة، فيما لم تسجل وفيات جديدة ليظل عدد حالات الوفاة عند 18 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد في 5 أكتوبر الماضي.

وتسلم لبنان اليوم 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا اليوم مقدمة من منظمة الصحة العالمية لبدء عملية التلقيح يوم /السبت/ المقبل في مناطق محافظات الشمال والبقاع وبعلبك.

 

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لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بالكوليرا إلى 3160 حالة لبنان تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها بالكوليرا إلى 3160 حالة



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