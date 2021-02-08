بريطانيا تسجل أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 14104 إصابات و333 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل انخفاضا ملموسا لكلا المؤشرين.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14104 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3959784 حالة.

وتمثل حصيلة اليوم تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات اليومية، وهي الأقل في البلاد، التي تعيش حالة إغلاق عامة، منذ 8 ديسمبر، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 4 فبرابر 20634 حالة، وفي 5 فبراير 19114، وفي 6 فبراير 18262، وفي 7 فبراير 15845.وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 333 وفاة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 112798 متوفيا.

وتعتبر هذه الحصيلة الأقل من نوعها منذ 27 ديسمبر، وتأتي بعد أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 فبرابر 915 حالة، وفي 5 فبرابر 1014، وفي 6 فبراير 828، وفي 7 فبراير 373.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 12.294 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي ديسمبر الماضي أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها أكثر انتقالا، كما أكد مؤخرا أنها تعتبر أيضا أكثر فتكا.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.