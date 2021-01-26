18241 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 18241 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و564 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.756.931 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 70.482 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.174.561 حالة .