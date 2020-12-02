الأردن تسجل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا
آخر تحديث GMT20:49:58
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الأردن تسجل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأردن تسجل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة الأردنية
عمان - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء عن تسجيل 52 وفاة و3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في عموم البلاد إلى 2854، والإصابات إلى 227208 حالات.وبلغت نسبة نتائج فحوصات الكشف الإيجابية يوم الأربعاء 14.6%، وهي النسبة الأقل منذ عدة أسابيع، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.في المقابل، تماثل 5470 شخصا للشفاء من المرض في اليوم المنصرم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 168429.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأردن تسجل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا الأردن تسجل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا



أخبار ذات صلة

GMT 16:35 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي
العرب اليوم - تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا لليوم العاشر على التوالي

GMT 00:25 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

مسؤول طبي أميركي يكشف الأعراض الجانبية للقاحات كورونا ومدة بقائها
العرب اليوم - مسؤول طبي أميركي يكشف الأعراض الجانبية للقاحات كورونا ومدة بقائها

GMT 21:20 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

البرازيل تسجل 697 وفاة ونحو 51 ألف إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - البرازيل تسجل 697 وفاة ونحو 51 ألف إصابة جديدة بكورونا

GMT 21:11 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

الصحة العالمية تعلن عن دواء جديد لعلاج الأطفال من الإيدز في اليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة
العرب اليوم - الصحة العالمية تعلن عن دواء جديد لعلاج الأطفال من الإيدز في اليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة

GMT 21:07 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

ليبيا تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة
العرب اليوم - ليبيا تسجل 608 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت ساحرة بقصّة الأرجل الواسعة مع الكعب العالي

تنسيق البنطال الجلد بأسلوب عصري على طريقة كيم كارداشيان

واشنطن ـ العرب اليوم

تميل كيم كارداشيان Ki‪m Kardashian دائماً لاعتماد التنسيقات العصرية والمواكبة للموضة، وهنالك قطع معينة بات من المعروف أنها تعشقتها وتعتمدها في مختلف المشاوير والمناسبات ومنها البنطال الجلد، وعلى مر السنوات شاهدناها في إطلالات متنوعة فيه منها الكاجوال ومنها الرسمي، واليوم سنقدم لك افكار تنسيق البنطال الجلد باسلوب عصري على طريقة كيم كارداشيان. البنطال الجلد من أبرز صيحات الموضة ولاسيما في السنتين الماضيتين وكيم كارداشيان Kim Kardashian من النجمات اللواتي يعشقن البنطلون الجلد وكثيراً ما تختاره في اطلالاتها مثل الاطلالة التي رصدناها لها مؤخراً والتي اعتمدت فيها بنطلون من الجلد باللون الأزرق التركواز بقصة أرجل واسعة نسقت معه توب باللون البيج وحذاء كعب عال مزين ببروش من الكريستال Amina Muaddi. وقبل ذلك كنا قد رصدنا لها اطلالات متنوعة في البن...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:50 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

طرق تنسيق صيحة الشراريب في الملابس بأساليب عصرية
العرب اليوم - طرق تنسيق صيحة الشراريب في الملابس بأساليب عصرية

GMT 03:00 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أفضل النشاطات السياحية ليلًا في دبي شتاء 2020
العرب اليوم - تعرّف على أفضل النشاطات السياحية ليلًا في دبي شتاء 2020

GMT 05:38 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

3 أفكار تبعد الرتابة والملل عن "ديكورات" منزلك
العرب اليوم - 3 أفكار تبعد الرتابة والملل عن "ديكورات" منزلك

GMT 01:42 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

تسريبات تكشف عن هجوم أميركي لاذع على أنقرة خلال اجتماع لـ"الناتو"
العرب اليوم - تسريبات تكشف عن هجوم أميركي لاذع على أنقرة خلال اجتماع لـ"الناتو"

GMT 05:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يفقد العديد من متابعيه على "تويتر" مُنذ الإطاحة به في انتخابات الرئاسة
العرب اليوم - ترامب يفقد العديد من متابعيه على "تويتر" مُنذ الإطاحة به في انتخابات الرئاسة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:54 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

"مكلارين" البريطانية تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب "أرتورا"
العرب اليوم - "مكلارين" البريطانية تنشر لقطات تشويقية لطرازها المرتقب "أرتورا"

GMT 02:46 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

إليكَ أشهر سيارات نجوم هوليوود الأنيقة الفخمة تعرّف عليها
العرب اليوم - إليكَ أشهر سيارات نجوم هوليوود الأنيقة الفخمة تعرّف عليها

GMT 05:14 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أقوى 10 سيارات بمحركات معدلة من بورش
العرب اليوم - تعرّف على أقوى 10 سيارات بمحركات معدلة من بورش

GMT 05:43 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أسعار ومواصفات سيارة "لكزس" الفارهة في السعودية ومصر
العرب اليوم - تعرّف على أسعار ومواصفات سيارة "لكزس" الفارهة في السعودية ومصر

GMT 06:16 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة تعرّف عليها
العرب اليوم - أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة تعرّف عليها

GMT 12:13 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

هوندا تُزيح الستار عن الجيل الجديد من سيارات "سيفيك ٢٠٢٢"
العرب اليوم - هوندا تُزيح الستار عن الجيل الجديد من سيارات "سيفيك ٢٠٢٢"

GMT 10:30 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

بريطانيا تحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين وتستبدلها بـ"الكهربائية"
العرب اليوم - بريطانيا تحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين وتستبدلها بـ"الكهربائية"

GMT 03:20 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة في 2021
العرب اليوم - أبرز 7 مواصفات في مرسيدس "مايباخ" الفاخرة في 2021

GMT 09:41 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تستهدف منطقة القمر "المجهولة" لأول مرة منذ السبعينيات
العرب اليوم - الصين تستهدف منطقة القمر "المجهولة" لأول مرة منذ السبعينيات

GMT 00:24 2020 الأحد ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

"فقاعة السفر" فكّرة من شركات الطيران لمواجهة الخسائر
العرب اليوم - "فقاعة السفر" فكّرة من شركات الطيران لمواجهة الخسائر

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 15:12 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

مصر توجه ضربة "قاضية" لتركيا بصواريخ "إس-400" الروسية
العرب اليوم - مصر توجه ضربة "قاضية" لتركيا بصواريخ "إس-400" الروسية

GMT 00:45 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

مطار "هيثرو" الأضخم في أوروبا مُهدد بالتوقف عن العمل
العرب اليوم - مطار "هيثرو" الأضخم في أوروبا مُهدد بالتوقف عن العمل

GMT 15:22 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

فيسبوك تصدم مراقبي المحتوى بقرار "غريب"
العرب اليوم - فيسبوك تصدم مراقبي المحتوى بقرار "غريب"

GMT 03:48 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

خبراء يؤكّدون أنّ نظام أمان سيارات "تسلا" الكهربائية يمكن اختراقه خلال دقائق
العرب اليوم - خبراء يؤكّدون أنّ نظام أمان سيارات "تسلا" الكهربائية يمكن اختراقه خلال دقائق
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab