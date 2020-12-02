الأردن تسجل 52 وفاة وأكثر من 3500 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء عن تسجيل 52 وفاة و3591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في عموم البلاد إلى 2854، والإصابات إلى 227208 حالات.وبلغت نسبة نتائج فحوصات الكشف الإيجابية يوم الأربعاء 14.6%، وهي النسبة الأقل منذ عدة أسابيع، بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.في المقابل، تماثل 5470 شخصا للشفاء من المرض في اليوم المنصرم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 168429.