باكستان تسجل 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 535914 حالة، منها 34412 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1223 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 490126 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان وأضاف أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11376 حالة وفاة.